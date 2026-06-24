Первый случай заболевания лихорадкой Эбола выявили во Франции

Во Франции зафиксирован первый случай лихорадки Эбола у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго. Фото: Giulio_Fornasar/Shutterstock/Fotodom

Во Франции зафиксирован первый случай лихорадки Эбола у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго. Об этом пишет издание BFMTV.

Первый случай заболевания лихорадкой Эбола выявлен во Франции у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго. Министерство здравоохранения «сегодня подтверждает выявление первого положительного случая заболевания лихорадкой Эбола на территории страны». В издании утверждается, что первый случай заражения был зарегистрирован на материковой части Франции.

Напомним, эта болезнь была обнаружена в африканских странах. Нужно отметить, что она существует не первый год, сейчас медики научились облегчать страдание пациентов, но все равно вирус является одним из самых опасных на земле.Что касается РФ, то в Роспотребнадзоре заверили, что россиянам нечего бояться, распространение этой болезни исключено.