Михаил Ефремов ушел от жены, съехал на съемную квартиру и нуждается в деньгах: кто сейчас помогает актеру

Михаил Ефремов не вернулся к любовнице и перебрался в съемное жилье. Фото: Ekaterina Tsvetkoval/GLOBAL LOOK PRESS

В последнее время в театральных кругах заговорили о финансовых трудностях, которые из-за отсутствия работы появились у актера Михаила Ефремова. Он вынужден снимать жилье, и в этом звезде помог старший сын Никита, работающий в «Современнике» и успешно снимающийся в кино, пишет «Московский комсомолец».

Как отмечают собеседники издания, после освобождения по УДО Ефремов вернулся к пятой жене Софье Кругликовой. Однако супруги уже не смогли жить вместе. Осенью прошлого года она развелись.

«Мише негде жить. Квартиру на Арбате он оставил своей жене Кругликовой и детям, которых в этом браке у Миши трое. В актерской тусовке водится побороться с женой за квадратные метры, но Ефремов – человек не того уровня, чтобы отбирать жилье у своих детей и женщины, которую любил», – рассказал источник из окружения 62-летнего актера.

При этом Михаил Ефремов отказался переезжать и к своей 42-летней любовнице, актрисе Дарье Белоусовой. Она частенько приезжала к нему в колонию. В итоге артист был вынужден снимать жилье.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как живет Михаил Ефремов спустя год после освобождения.

При этом журналисты отмечали, что 62-летний заслуженный артист вернулся на сцену так, что об этом второй месяц говорит вся светская и театральная Москва. Обсуждают, что играет «на разрыв» — как артист на пике творческой формы.