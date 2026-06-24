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НовостиОбщество24 июня 2026 9:23

«Блестящий главный редактор»: Мединский рассказал о работе Медведева над учебником по обществознанию

Мединский заявил, что Медведев «лично рукой» правит учебник по обществознанию
Арина СЕРОВА
Мединский заявил, что Медведев «лично рукой» правит учебник по обществознанию

Мединский заявил, что Медведев «лично рукой» правит учебник по обществознанию

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев «лично своей рукой» вносит все корректировки в текст учебника по обществознанию для 9-11 классов. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» на ПМЮФ.

«У учебника совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только - Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст», - поделился деталями он.

Кроме того, помощник президента заявил, что обновление учебных материалов проходит без резких шагов. По его словам, реформа в этой части развивается поэтапно и максимально аккуратно.

Ранее российский глава Владимир Путин сообщал о развитии языкознания в государстве. Как он отметил, первым шагом в этом направлении станет введение новых учебников по литературе и русскому языку для школьников. Подробнее о нововведениях читайте на сайте KP.RU.