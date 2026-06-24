«Блестящий главный редактор»: Мединский рассказал о работе Медведева над учебником по обществознанию

Мединский заявил, что Медведев «лично рукой» правит учебник по обществознанию Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев «лично своей рукой» вносит все корректировки в текст учебника по обществознанию для 9-11 классов. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» на ПМЮФ.

«У учебника совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только - Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст», - поделился деталями он.

Кроме того, помощник президента заявил, что обновление учебных материалов проходит без резких шагов. По его словам, реформа в этой части развивается поэтапно и максимально аккуратно.

Ранее российский глава Владимир Путин сообщал о развитии языкознания в государстве. Как он отметил, первым шагом в этом направлении станет введение новых учебников по литературе и русскому языку для школьников. Подробнее о нововведениях читайте на сайте KP.RU.