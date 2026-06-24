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НовостиПолитика24 июня 2026 9:36

ВСУ при отступлении в Красном Лимане прикрылись двумя мирными жителями

Российские войска продолжают выбивать боевиков Зеленского из Красного Лимана в ДНР
Анастасия СУТОРМИНА
ВСУ при отступлении в Красном Лимане прикрылись двумя мирными жителями

ВСУ при отступлении в Красном Лимане прикрылись двумя мирными жителями

Фото: REUTERS.

Боевики Вооруженных сил Украины при отступлении в Красном Лимане прикрылись двумя мирными жителями. Об этом сообщил командир мотострелкового батальона с позывным Юпитер.

При этом он отметил, что в населенном пункте в подвалах жилых домов все еще остаются гражданские.

«Поэтому мы не можем использовать в полном объеме огневые средства, чтобы зачистить подвалы», - объяснил российский боец.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ за минувшие сутки освободили в Константиновке 114 зданий.

На днях врио начальника БПС 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Ждан в видео Минобороны РФ рассказал, что российские бойцы полностью отсняли Красный Лиман и отслеживают все новые объекты ВСУ.