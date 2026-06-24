ВСУ при отступлении в Красном Лимане прикрылись двумя мирными жителями Фото: REUTERS.

Боевики Вооруженных сил Украины при отступлении в Красном Лимане прикрылись двумя мирными жителями. Об этом сообщил командир мотострелкового батальона с позывным Юпитер.

При этом он отметил, что в населенном пункте в подвалах жилых домов все еще остаются гражданские.

«Поэтому мы не можем использовать в полном объеме огневые средства, чтобы зачистить подвалы», - объяснил российский боец.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ за минувшие сутки освободили в Константиновке 114 зданий.

На днях врио начальника БПС 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Ждан в видео Минобороны РФ рассказал, что российские бойцы полностью отсняли Красный Лиман и отслеживают все новые объекты ВСУ.