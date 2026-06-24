Ресурсы дистанционного электронного голосования планируют внести в «белые списки»

Памфилова: ЦИК работает над включением в «белые списки» ресурсов ДЭГ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЦИК России в настоящий момент работает над включением ресурсов дистанционного электронного голосования в «белые списки». Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Памфилова пояснила, что данные меры нужны, чтобы обеспечить постоянный доступ к площадкам для онлайн-голосования. Она допускает, что в дни выборов могут происходить перебои в мобильной связи. При таком сценарии ответы граждан попросту не дойдут до комиссии. Поэтому ЦИК приняла решение включить ДЭГ в спецсписки.

«Сейчас проводится работа по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые "белые списки"», - заявила Памфилова.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября 2026 года. Но это не означает, что выборы пройдут в один день. По словам Памфиловой, голосование, вероятно, продлится три дня - с 18 по 20 сентября.

Отметим, что «белые списки» - это перечень отечественных сервисов и сайтов, которые продолжают работать во время ограничений мобильного интернета в целях безопасности граждан. Сайт KP.RU тоже входит в этот список.