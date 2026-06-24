В МИД России назвали условие для контактов Москвы и Брюсселя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Россия готова к контактам с представителями Евросоюза (ЕС), если в Брюсселе появится конструктивная позиция. Об этом в ходе выступления на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва выслушает предложения европейцев, но не имеет права полагаться на Европу ни в чем, подчеркнул министр.

В начале июня президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительной фигурой для возможного диалога между Москвой и Европой, поскольку тот, по его мнению, является человеком, которому можно доверять. Однако предложение президента РФ не нашло поддержки в Брюсселе.