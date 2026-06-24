Эти пять фраз помогут распознать манипулятора за минуту: список от психолога

Общая черта всех манипуляций – попытка лишить человека времени на размышления. Фото: Shutterstock.

Многие люди хотя бы раз соглашались на что-то, о чем позже жалели, не понимая, как их удалось переубедить. Клинический психолог, бизнес-консультант Анна Сухова рассказала, что причиной могут быть распространенные фразы-манипуляции, которые заставляют человека чувствовать вину, долг или сомневаться в собственном мнении. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Самая надежная защита – пауза. Фразы «Я подумаю», «Мне нужно время», «Давай вернемся к этому завтра» отлично работают. Даже 15 секунд молчания меняют ход разговора. Давление ослабевает, пауза сбивает манипуляцию, и выбор снова становится вашим», – объяснила Сухова.

По словам специалиста, насторожить должны выражения вроде «Ты же умный человек», «Если ты меня ценишь, ты сделаешь это», «Я в тебя вкладываюсь, а ты...», а также ссылка на мнение большинства фразой «Все так делают». Такие приемы помогают собеседнику незаметно склонить человека к нужному решению.

Эксперт подчеркнула, что общая черта всех манипуляций – попытка лишить человека времени на размышления. Поэтому лучший способ защититься – не отвечать сразу, а взять паузу и спокойно оценить ситуацию.

Сексолог Александра Миллер рассказала, что абьюз может проявляться не только в романтических отношениях, но и в дружбе или семье. По ее словам, насторожить должны ряд тревожных сигналов.