В Кремле оценили евроинтеграцию Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Россия осознает важность для себя выбора Армении между партнерами и считает этот момент критическим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения». Отмечается, что так в Кремле оценили путь евроинтеграции для Еревана.

«Мы видим, что сейчас Армения, руководство Армении стоит на перепутье. Руководство Армении говорит о предстоящем выборе пути развития. Для нас это важно, потому что на протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними странами, братскими странами», — резюмировал Песков в своем выступлении.

Песков отметил, что Россия надеется на сохранение отношений с Ереваном, имея множество общих интересов и дел. Президент России Владимир Путин уже высказывался по поводу того, что Армения выбрала развиваться в Евросоюзе. Глава РФ подчеркнул, что это суверенное право любого государства, однако Еревану не удастся усидеть сразу на двух стульях и придется выбирать, или ЕС, или ЕАЭС.