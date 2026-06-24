Суд в Москве изъял имущество собственников подшипникового завода ГПЗ-10 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства активы владельцев завода ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону. Решение связано с уголовным делом о масштабных хищениях при выполнении оборонного заказа, которые слушаются в военном суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Гагаринский районный суд Москвы постановил изъять не только сам подшипниковый завод, но и другие крупные активы. В перечень конфискованного имущества вошли складские комплексы «Элма» и строительная компания «СК10». Все эти объекты принадлежали фигурантам резонансного дела.

Стоит отметить, что общая стоимость изъятого имущества оценивается почти в 200 миллиардов рублей. Для сравнения, сумма нанесенного государству ущерба, которая фигурирует в материалах следствия, составляет 2,2 миллиарда рублей. В настоящее время Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд продолжает рассматривать дело о мошенничестве в отношении собственников предприятия.

Ранее KP.RU писал, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему генеральному директору ГПЗ-10. Ему дали 3 года и 10 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 500 млн рублей.