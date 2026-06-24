Лавров: США хотят купить европейскую часть «Северных потоков» для продажи газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

США намерены выкупить европейскую часть газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы затем перепродавать российский газ в Европу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что альтернативы российскому топливу для этих трубопроводов не существует. По его словам, логично предположить, что Вашингтон намерен заработать на поставках, установив выгодную для себя цену.

Ранее сообщения о возможных притязаниях Вашингтона на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что США пытаются контролировать международную энергетическую инфраструктуру.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Российская генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма, однако Москва до сих пор не получила от западных стран внятных данных о ходе расследования.

На Западе главной версией со временем стала причастность «группы украинских активистов». Однако журналист Сеймур Херш в своем расследовании отметил, что диверсию спланировали и осуществили американские спецслужбы.