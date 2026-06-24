Европа может столкнуться с гневом Трампа: лидер Белого дома переходит к глобальным методам

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес европейских лидеров могут привести к значительным изменениям в трансатлантических отношениях. Об этом пишет издание Axios.

Отмечается, что Европа может столкнуться с гневом Трампа. США критикуют ЕС за нежелание вмешиваться в дела Ирана и задается вопросом о необходимости финансирования ее обороны США. Такое положение дел может привести к глобальным методам от Трампа в отношении альянса.

Завтра в Вашингтон прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте для встречи с Трампом. Это будет одна из самых важных встреч альянса с момента его возвращения в Белый дом.

В последние дни прошлой недели Трамп и его высокопоставленные чиновники встревожили некоторых ближайших союзников Америки. Министр обороны США Пит Хетсет в своей речи перед министрами обороны стран НАТО пообещал, что США проведут шестимесячное исследование, чтобы определить, какие европейские страны не вносят достаточный вклад в оборону. США сократят свое военное присутствие в этих странах.

При этом Трамп неоднократно заявлял, что рассматривает выход США из НАТО. Особенно это актуально после того, как альянс не дал ему существенной поддержки во время конфликта в Иране.