В Шотландии бабушка умерла из-за вросшего волоса, ставшего плотоядной бактерией

В Шотландии 72-летняя женщина скончалась через три дня после появления болей в спине. Фото: chrisdorney/Shutterstock/Fotodom

В Шотландии 72-летняя женщина скончалась через три дня после появления болей в спине. Как пишет LADbible, причиной смерти стала некротический фасциит — редкая плотоядная бактериальная инфекция. По мнению врачей, возбудитель мог попасть в организм через вросший волос на спине, так как других повреждений кожи у пациентки не было.

Шэрон Александер, работавшая шеф-кондитером, почувствовала боль в спине 13 февраля. Спустя два дня женщина попала в реанимацию. Медики диагностировали инфекцию, разрушающую мягкие ткани. Спасти пациентку, к сожалению, не удалось.

Как писал KP.RU, ранее в американском городе Дугласвилль (штат Джорджия) годовалый ребенок погиб, оставшись без еды. По версии следствия, малыш был вынужден поедать насекомых, чтобы утолить голод. В момент трагедии он находился дома с пятью братьями и сестрами без присмотра взрослых около 12 часов.