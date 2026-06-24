«Шпионили в пользу западников»: Захарова напомнила о реальной роли ОБСЕ в конфликте на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала состояние дел в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявив, что эта структура фактически перестала быть дееспособной. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Самое смешное, что она еще претендует на "посредничество" в урегулировании конфликта на Украине. Помню, как они проявили себя на линии соприкосновения — шпионили под флагами ОБСЕ в пользу западников», — указала дипломат.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что организация подошла к опасной черте. По его оценке, ОБСЕ находится в состоянии глубокого кризиса, который грозит ей саморазрушением. Министр отметил, что нынешняя ситуация для структуры является критической и требует переосмысления ее роли в современной европейской политике.