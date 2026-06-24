Новый газохимический кластер Приамурья готовится к старту производства полиэтиленов

На востоке страны произошло событие, которое эксперты уже назвали переломным моментом для всей отечественной нефтегазохимии. Речь идёт о завершении ключевого этапа формирования крупнейшего газохимического узла, где пересекаются интересы двух отраслевых лидеров. Амурский газоперерабатывающий завод, входящий в систему «Газпрома», и строящийся Амурский газохимический комплекс, принадлежащий СИБУРу, отныне связаны не только планами, но и буквально – трубопроводными артериями. На ГХК стартовал приём этана и сжиженных углеводородных газов, поступающих с ГПЗ. Это топливо необходимо инженерам для того, чтобы запустить процедуры пусконаладки на новом производстве.

Инфраструктурная логистика продумана до мелочей. Для бесперебойной перекачки сырья смонтированы две самостоятельные нитки труб, которые образуют прямой транспортный коридор между площадками заводов. Эта система спроектирована так, чтобы обеспечить гигантский объём поставок, соответствующий масштабу будущего мирового производственного центра. Событие не осталось без внимания первых лиц: за процессом наблюдали заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор Амурского ГХК Сергей Сергеев и глава региона Василий Орлов.

«АГПЗ и АГХК теперь технологически связаны. На АГХК идет пусконаладка. Первую продукцию комплекс выдаст уже в ближайшие месяцы», - прокомментировал происходящее губернатор Приамурья.

Василий Орлов обратил внимание на долгосрочный эффект этих мегапроектов. Они уже принесли области мощнейший социально-экономический импульс, выражающийся в притоке инвестиций, налоговых поступлениях и появлении тысяч новых рабочих мест. Причём эффект ощущается на всех стадиях — от строительного этапа до будущей эксплуатации, давая толчок развитию транспорта, перерабатывающих мощностей и сервисных служб.

Губернатор также отметил влияние развития высокотехнологичных производств на систему образования. Он отметил, что присутствие таких гигантов, как «Газпром» и СИБУР, служит локомотивом для внедрения инновационных решений и поднимает планку требований к уровню подготовки кадров в местных школах и университетах. Ярким подтверждением этого тезиса, по мнению губернатора, стали итоги выпускных экзаменов. В текущем году сразу семь школьников из Приамурья получили высший балл на Едином государственном экзамене по химии. Василий Орлов считает, что этот блестящий результат напрямую свидетельствует о том, что молодёжь и их родители видят реальные перспективы в газохимической отрасли и связывают с ней своё будущее.

Что касается производственных планов, то выход на промышленный режим работы основных установок пиролиза и полимеризации, а также отгрузка первой партии полиэтилена покупателям запланированы на третий квартал текущего года.