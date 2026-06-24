Травматолог оценил последствия перелома ключицы у Дмитрия Диброва

Дибров травмировался в одном из развлекательных заведений Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму после падения. У него диагностировали перелом ключицы. Врач-травматолог одной из столичных клиник объяснил, чем может обернуться такая травма и почему решение откладывать лечение не всегда безопасно. Об этом пишет mk.ru.

«Перелом ключицы не относится к самым опасным травмам, но это не пустяк. Рука нужна каждый день, чтобы одеться, умыться, сесть за руль, работать, спать на боку. Неправильно сросшаяся ключица может напоминать о себе годами», – отметил специалист.

Ключица участвует в движении руки и работе плечевого пояса. Если перелом со смещением и кости не зафиксировать, высок риск, что они срастутся неправильно или вовсе не срастутся, что потребует более сложного лечения в будущем.

Врач пояснил, что при отсутствии смещения иногда можно обойтись без операции, но при выраженном расхождении отломков обычно рекомендуют фиксацию пластиной. Это помогает восстановить анатомически правильное положение кости и снижает риск осложнений.

Напомним, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Москвы, где Дибров проводил время и танцевал неподалеку от диджея. По данным СМИ, во время отдыха телеведущий упал с лестницы, получил травму головы и потерял сознание.