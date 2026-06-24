В Госсовете подвели итоги репродуктивной диспансеризации россиян

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Участники сосредоточились на совершенствовании системы охраны репродуктивного здоровья россиян и разработке эффективных мер профилактики искусственного прерывания беременности. Отмечалось, что современная демографическая политика для укрепления семейных ценностей фокусируется на профилактической работе.

Артём Здунов выделил несколько устойчивых трендов, которые прослеживаются по итогам диспансеризации взрослых россиян в возрастной группе 18–49 лет. Среди них — перенос усилий с позднего исправления проблем на раннее выявление отклонений, начиная с подросткового возраста, а также повышенное внимание к мужскому здоровью. Кроме того, обозначен переход от ограничительных практик в вопросах абортов к системе профилактических инструментов: психологическому и доабортному консультированию, социальному сопровождению и поддержке некоммерческих организаций. Третьим важным направлением названы цифровизация и внедрение доказательного подхода в управление процессами.

«При проведении репродуктивной диспансеризации и ранней диагностики нарушений репродуктивных функций важно контролировать четыре показателя: охват населения, выявляемость отклонений, количество пролеченных и результативность этого лечения. Если мы занимаемся этой проблемой, мы должны ей управлять», - подчеркнул Артём Здунов.

Председатель комиссии также отметил значимость новых практик и активного участия научного сообщества в их обсуждении.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил, что Правительством утверждён план мероприятий в рамках стратегии по реализации семейной и демографической политики, который включает конкретные шаги по укреплению репродуктивного здоровья и популяризации здорового образа жизни. Глава ведомства подчеркнул, что стратегия ставит амбициозные цели, а современные вызовы требуют поиска актуальных решений. Он напомнил, что система здравоохранения уже предприняла значительные усилия. В результате продолжает снижаться младенческая смертность — среди крупнейших стран мира Россия показывает самый низкий показатель. Кроме того, благодаря работе психологов и акушеров-гинекологов более 46 тысяч женщин приняли решение сохранить беременность, что министр назвал достойным итогом, требующим дальнейшего развития.

Большое внимание на заседании уделили реализации национального проекта «Семья», в рамках которого до 2030 года по всей стране запланировано создание 466 женских консультаций, модернизация 143 родовспомогательных учреждений и 180 детских больниц.

«Мы видим сегодня, что гуманистические методы и форматы работы родильных домов, перинатальных центров высоко оцениваются женщинами: комфортное пребывание, доброжелательное отношение к женщине, снижение акушерской агрессии и многое другое», - добавил Михаил Мурашко.

Министр также указал на необходимость повышения роли отца в воспитании детей и формировании ответственного родительства.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратила внимание на прямую связь между рождаемостью, репродуктивным потенциалом нации и экономическим благосостоянием страны. По её словам, сегодня как никогда актуальна защита права на материнство и право ребёнка появиться на свет. Она предложила пересмотреть культуру ведения беременности и родов, а также размещать информацию о вреде абортов на упаковках контрацептивов и экспресс-тестах.

Заместитель министра здравоохранения Евгения Котова подробно остановилась на результатах репродуктивной диспансеризации. Она сообщила, что ранней диагностикой нарушений репродуктивных функций сегодня охвачены практически все несовершеннолетние. Процедура проводится в рамках плановых профилактических осмотров. Это позволяет своевременно выявлять заболевания и факторы риска, брать пациентов под наблюдение и назначать лечение. В прошлом году диспансеризацию прошли почти 18 миллионов россиян, причём женщины проявляют большую активность. Особое внимание уделяется формированию положительных репродуктивных установок у подростков.

Отдельным блоком обсуждалась профилактика искусственного прерывания беременности. Евгения Котова представила новые подходы, среди которых — создание доступной и доброжелательной инфраструктуры для женщин в ситуации репродуктивного выбора, обучение кадров и усиление межведомственного взаимодействия с кризисными центрами, оказание правовой и психологической помощи, информирование о существующих мерах поддержки. Совместно с Агентством стратегических инициатив запущено анонимное анкетирование женщин, обратившихся с запросом об аборте. Первые результаты показали, что около 30% респонденток рассматривают прерывание беременности из-за проблем в отношениях с мужчиной, поэтому принято решение уделить этой сфере особое внимание.

Эффективность принятых мер подтверждается статистикой: сейчас доабортное консультирование проходят почти 99% женщин, а за последние десять лет число абортов по желанию самих женщин сократилось в 3,6 раза. Своим опытом поделились представители Ленинградской, Томской, Нижегородской и Рязанской областей, а также специалисты Федерального медико-биологического агентства и РЖД.

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко поблагодарила всех кто ведет работу по сохранению системы репродуктивного здоровья в нашей стране, отметив, что к этой работе активно подключаются регионы и крупный бизнес, совершенствуя корпоративные программы. Она предложила внедрить сервис онлайн-записи на репродуктивную диспансеризацию через портал «Госуслуги».

Подводя итог, Артём Здунов подчеркнул, что забота о будущем поколении начинается со здоровья его родителей.

«По поручению Президента в стране уже третий год проводится диспансеризация будущих родителей. Мордовия максимально подключилась – в 2022 году мы одними из первых в России открыли отделение мужского здоровья. Уже более 8 тысяч мужчин прошли необходимое лечение. Под пристальным вниманием врачей и наша молодежь – патологии легче обнаружить и вылечить в раннем возрасте. Все меры дают положительный результат – стать счастливыми мамой и папой, родить здорового ребенка!» - констатировал Артём Здунов.