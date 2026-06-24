Сбросил 12 килограмм тротила на жилой дом: беспилотники ВСУ атаковали Горловку

Три человека погибли после удара дрона ВСУ в Горловке Фото: REUTERS.

В Горловке после ночной атаки украинского беспилотника обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в МЧС России.

«Поздней ночью в результате атаки БПЛА произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома с первого по пятый этажи. На месте происшествия начался пожар: пламя охватило 200 квадратных метров», - указано в посте ведомства.

По данным ведомства, на момент удара в подъезде находились десять жильцов. Три человека погибли, остальные успели спастись. Спасательные службы оперативно прибыли на место и продолжают разбор завалов.

Мэр города Иван Приходько в разговоре со СМИ уточнил, что беспилотник ВСУ, атаковавший здание, нес заряд тротила около 12 килограммов. В настоящее время на месте ЧП работают спецслужбы.

Ранее KP.RU писал, что боевики армии Украины продолжают атаковать гражданские объекты и мирное население Белгородской области с применением беспилотников.