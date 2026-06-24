Биолог рассказала, сколько безопасно есть яиц в день

Для людей с активным образом жизни допустимо до четырех яиц в сутки. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали, сколько яиц в день можно считать безопасной нормой и кому стоит особенно внимательно относиться к их употреблению. Биолог Ирина Лялина объяснила, что оптимальное количество зависит от возраста, уровня физической активности и состояния здоровья, а также напомнила о скрытых рисках продукта. Об этом пишет Lenta.ru.

«Большинство взрослых могут безопасно употреблять 1-2 вареных яйца в день. Для людей, занимающихся спортом или ведущих активный образ жизни, это количество может быть несколько выше», – отметила эксперт.

По словам биолога, для людей с активным образом жизни допустимо до четырех яиц в сутки, а пожилым рекомендуется ограничиться одним. При повышенном холестерине и сердечно-сосудистых заболеваниях врач может рекомендовать сократить потребление желтков, так как именно в них содержится основная часть холестерина.

Отдельно специалист подчеркнула, что яйца могут быть потенциально опасны при неправильном приготовлении. Сырые яйца и яйца всмятку повышают риск заражения сальмонеллезом, поэтому предпочтительнее полностью проваренные продукты.

Ранее россиянам рассказали о пользе и возможных рисках перепелиных яиц – продукта, который с древних времен считается диетическим.