Минфин: новые меры поддержки топливного рынка не повлияют на федеральный бюджет Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Новые меры поддержки рынка топлива в России не повлияют на федеральный бюджет страны, он останется сбалансированным после их принятия. Об этом заявил заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Я думаю, что все будет сбалансировано», - сообщил он в беседе с журналистами в кулуарах Госдумы.

Ранее KP.RU сообщал, что комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал поправки, направленные на обеспечение внутреннего рынка страны топливом. Инициатива поможет не только в снабжении РФ нефтепродуктами, но также предусматривает компенсацию ущерба заводам, которые были повреждены в ходе атак украинских беспилотников.

В рамках поправок правительство наделяется полномочиями устанавливать конкретные марки топлива, допущенные к обороту в России.