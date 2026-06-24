Минюст РФ анонсировал появление реестра исполнительных производств к 2028 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2028 года в России планируется ввести электронный реестр исполнительных производств, который придёт на смену бумажным исполнительным листам. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук в ходе круглого стола «Реестр исполнительных документов: реформа исполнительного производства» в рамках ПМЮФ.

Забарчук отметил, что законопроект уже находится на стадии рассмотрения в правительстве и выразил надежду на его скорейшее внесение в Госдуму. По его словам, при одобрении реестр начнёт работу с 1 января 2028 года. Однако в течение трёх последующих лет, до 1 января 2031 года, продолжат действовать документы, ранее выданные в бумажной форме. С 1 января 2031 года исполнение всех судебных и административных актов будет осуществляться исключительно на основании данных, содержащихся в реестре.

Чтобы осуществить переход на электронный реестр, потребуется внести изменения в 9 кодексов и 17 законов. Забарчук подчеркнул, что соответствующие законопроекты будут вскоре представлены в Государственную Думу для рассмотрения.

Евгений Забарчук охарактеризовал переход на единый государственный реестр исполнительных документов как одну из ключевых реформ в сфере исполнительного производства. По его мнению, внедрение реестровой системы значительно улучшит и модернизирует существующую систему исполнения судебных решений.

Ранее KP.RU сообщил, в 2025 году в России появился реестр, в который включают данные о неплательщиках алиментов.