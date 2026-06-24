Бывший президент Молдавии Игорь Додон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией. Это решение было принято нижней палатой, несмотря на отрицательные отзывы правительства и профильных комиссий. Информацию об этом передает агентство Agerpres.

Документ был внесен еще в феврале, но прошел через механизм «молчаливого принятия». По регламенту, не рассмотренные за 45 дней проекты считаются одобренными автоматически.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти Румынии официально запустили подготовку аннексии его страны. Он подчеркнул, что Кишинев обязан дать жесткий ответ и защитить национальные интересы.

«Власти Румынии — Палата депутатов — официально допустили начало процедур по подготовке... аннексии Республики Молдова. Ожидаем реакции со стороны Кишинева», — написал политик в Telegram-канале.

Политик отметил, что весь народ ждет реакции от президента Майи Санду и ее партии. Он предупредил, что уклонение от ответа будет расценено как предательство, а молчаливое одобрение территориальных претензий — как позор для руководства.

При этом планы Кишинева присоединиться к Румынии при неудачной попытке вступления в Евросоюз будут считаться не присоединением, а поглощением идентичности народа. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова.