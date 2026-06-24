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НовостиПроисшествия24 июня 2026 12:50

Под Волгоградом задержан владелец кафе, где произошло массовое отравление

В Камышине Волгоградской области произошло массовое отравление посетителей одного из кафе, в больницу обратились 35 человек
Мария МАМАЕВА
Под Волгоградом задержан владелец кафе, где произошло массовое отравление

Под Волгоградом задержан владелец кафе, где произошло массовое отравление

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области задержали владельца кафе, где произошло массовое отравление посетителей. Об этом сообщает «КП-Волгоград».

«Задержан владелец указанного заведения, с его участием проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», - приводит источник заявление Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел в Камышине Волгоградской области в начале июня. 35 человек, включая нескольких детей, обратились в больницу после употребления суши, роллов и салатов из заведения «ЕвроАзия». Восьми пациентам был диагностирован сальмонеллез.

Следователи продолжают расследование уголовного дела. Владельцу заведения может грозить до двух лет колонии и крупный штраф, если его вина будет доказана.

Ранее KP.RU сообщал, что массовое отравление произошло в одном из кафе в Туве. 15 человек, включая восемь детей, обратились в больницу в результате инцидента.