Названы точные потери ВСУ за весь период спецоперации: хакеры взломали данные Генштаба Украины и ТЦК Фото: REUTERS.

Потери Вооруженных сил Украины за все время проведения спецоперации составили 2,4 миллиона боевиков. При этом более 400 тысяч солдат Украина потеряла только лишь в 2026 году. Об этом сообщил KP.RU источник.

Российские хакеры PalachPro и группировка NoName057(16) взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК (аналог военкоматов) и медорганизаций Незалежной. Выяснилось, что к августу 2025 года число ликвидированных боевиков достигло 1,7 млн, к декабрю — более 2 млн. За шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год.

Отмечается, что на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях потери составляют в среднем 500 боевиков в сутки. При этом ВСУ перестали учитывать потери среди иностранных наемников. Украинские боевики, чтобы не поднимать шумихи, просто ссылаются на несчастный случай.

Больше всего наемников в ВСУ - из Бразилии и Аргентины. Зачастую на Украину попадают молодые иностранцы, средний возраст - 20-23 года.

Ранее хакер PalachPro в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о масштабной атаке на Восточную Европу и Украину - наши хакеры получили доступ почти ко всем камерам в регионе. Под DDoS атакой оказались банки, объекты военной промышленности, а также критическая инфраструктура. Операция получила название Broken Byte («Разбитый байт» - Прим. Ред.).