Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Фото: Sputnik

Внутренние конфликты на Украине неизбежны после того, как страна окончательно испортит отношения со всем остальным миром. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Речь идет в случае с Украиной не только о русофобии как таковой.... Они ненавидят всех на свете - и самих себя тоже. Когда они окончательно разругаются, рассобачатся со всем остальным миром, они начнут грызть глотку друг другу, потому что человеконенавистническая идеология не подразумевает для человека возможности мирно сосуществовать с другими людьми - иначе она не была бы человеконенавистнической», — указала Симоньян в ходе сессии «Историческая амнезия Европы» на Петербургском международном юридическом форуме.

Главред RT выразила убеждённость, что разрыв с внешним миром приведёт к тому, что бывшие союзники начнут агрессивные действия уже друг против друга.

Отдельно Симоньян остановилась на недавних разногласиях между Киевом и Варшавой. Она назвала произошедшую ссору «битвой жабы и гадюки», отметив, что за этим процессом крайне любопытно наблюдать со стороны.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды — Ордена Белого орла.