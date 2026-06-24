Конго требует от Бельгии вернуть сотни черепов Фото: Мария БЕРК. Перейти в Фотобанк КП

Власти Демократической Республики Конго официально потребовали от Бельгии вернуть сотни черепов, вывезенных из страны в колониальную эпоху. С соответствующим письмом премьер-министр ДРК Джудит Суминва Тулука обратилась к своему бельгийскому коллеге Барту де Веверу, сообщает газета De Morgen.

В документе подчеркивается, что останки должны быть захоронены с достоинством на родине, а не оставаться музейными экспонатами. Поводом для запроса послужила выставка, организованная в ноябре 2025 года Королевским музеем естественных наук в Брюсселе, где были представлены 260 конголезских черепов.

Тогда федеральный министр Бельгии Ванесса Матц заявила о готовности вернуть исторические ценности, но отметила, что для этого необходим официальный запрос из Киншасы. Теперь такой запрос поступил, однако, как отмечает De Morgen, бельгийское законодательство пока не имеет правовой базы для возврата человеческих останков. Ожидается, что соответствующий документ будет представлен на рассмотрение правительства осенью.

Ранее KP.RU писал, что в Словакии обнаружено захоронение возрастом около 7 тысяч лет, содержащее 77 скелетов без черепов. Находка была сделана в неолитическом поселении Врабле-Вельке-Легембы на юго-западе страны, сейчас останки изучают методами ДНК и изотопного анализа.