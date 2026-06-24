Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники в Жуковском Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Жуковский, где осмотрел образцы новой российской авиационной техники.

Глава ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин и управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман проводят экскурсию Путину.

На территории ЛИИ имени М. М. Громова российский лидер осмотрел образцы самолетов Ил-114-300, а также SJ-100 и МС-21. Кроме того, глава государства проведет в Жуковском совещание по развитию авиации.