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НовостиПолитика24 июня 2026 13:00

Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники в Жуковском

Президенту России провели экскурсию по новым образцам авиационной техники
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники в Жуковском

Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники в Жуковском

Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Жуковский, где осмотрел образцы новой российской авиационной техники.

Глава ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин и управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман проводят экскурсию Путину.

На территории ЛИИ имени М. М. Громова российский лидер осмотрел образцы самолетов Ил-114-300, а также SJ-100 и МС-21. Кроме того, глава государства проведет в Жуковском совещание по развитию авиации.