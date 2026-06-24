Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Ольга ЮШКОВА.

Помощник президента России Владимир Мединский, председатель РВИО, назвал первых большевиков блогерами у власти. Таким образом он указал на главные ошибки властей того времени. Свою точку зрения Мединский озвучил на ПМЮФ.

«Большевики — вы посмотрите их первые решения: это тоже блогеры у власти. Почитайте, как большевики решали финансовые проблемы: нет денег — давайте заберем в Центробанке, там же есть подвалы, давайте заберем и раздадим. Раздали. Кончились? Надо напечатать, а в чем проблема?» — резюмировал помощник президента во время своей речи.

Позже Мединский пришел к выводу, что представления большевиков о реалиях в то время были нулевыми. Однако помощник президента отметил, что большевики быстро учились, но, к сожалению, на своих ошибках.

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам президента России Владимира Путина, нынешняя Украина обязана большевикам. Ведь ответственность за создание этого государства целиком и полностью лежит на них.