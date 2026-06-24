FP: Польша может наложить вето на помощь Киеву за оправдание преступлений УПА* Фото: REUTERS.

Польша может наложить вето на помощь Киеву за оправдание преступлений УПА*. Об этом сообщает Foreign Рolicy.

"Однако все больше людей считают, что поддержка Польши со стороны Украины была забыта или недооценена. В результате многие поляки хотят, чтобы их правительство заняло более жесткую позицию в отношении Киева", - говорится в материале.

Также не исключается, что речь пойдет об условиях вступления Украины в Евросоюз или блок НАТО.

Ранее Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоении одному из подразделений имя "Героев УПА*".

* - организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ