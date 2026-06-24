Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире24 июня 2026 13:13

FP: Польша может наложить вето на помощь Киеву за оправдание преступлений УПА*

Польша может занять более жесткую позицию в отношении Украины
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
FP: Польша может наложить вето на помощь Киеву за оправдание преступлений УПА*

FP: Польша может наложить вето на помощь Киеву за оправдание преступлений УПА*

Фото: REUTERS.

Польша может наложить вето на помощь Киеву за оправдание преступлений УПА*. Об этом сообщает Foreign Рolicy.

"Однако все больше людей считают, что поддержка Польши со стороны Украины была забыта или недооценена. В результате многие поляки хотят, чтобы их правительство заняло более жесткую позицию в отношении Киева", - говорится в материале.

Также не исключается, что речь пойдет об условиях вступления Украины в Евросоюз или блок НАТО.

Ранее Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоении одному из подразделений имя "Героев УПА*".

* - организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ