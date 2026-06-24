BZ: фон дер Ляйен попала в скандал из-за тайного чата с лидерами ЕС и Зеленским Фото: REUTERS.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за тайного чата с лидерами ЕС и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

«В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование», - говорится в материале.

Согласно источнику, расследование в отношении фон дер Ляйен было инициировано европейским омбудсменом Терезой Анжиньо. Причиной для его начала стал отказ Еврокомиссии опубликовать данные секретного чата по запросу организации Follow the Money после того, как в Сети распространились данные о переписке.

Уточняется, что в тайном чате могут находится не только Зеленский, но и канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Страмер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее KP.RU сообщал, что фон дер Ляйен угодила в коррупционный скандал из-за секретной переписки с руководством фармацевтической компании Pfizer. Дело связано со злоупотреблением полномочиями главой ЕК при закупе американской вакцины от коронавируса.