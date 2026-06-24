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НовостиВ мире24 июня 2026 13:27

МИД РФ: страны Запада оправдывали нацизм за закрытыми дверями ООН

Суждения стран Запада могут шокировать россиян
Людмила МИТРОХИНА
Страны Запада оправдывали нацизм за закрытыми дверями ООН

Страны Запада оправдывали нацизм за закрытыми дверями ООН

Фото: REUTERS.

Запад на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма делал шокирующие заявления в ее защиту. Об этом рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Дипломат сообщил, что переговоры по резолюциям в ООН проходят закрыто, поэтому он не может назвать страны, поддержавшие резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Однако суждения Запада шокируют россиян, добавил Лукьянцев.

«Одна из цитат, которые мы слышали: "Никого никогда нельзя осуждать за то, что в годы Второй мировой войны они сотрудничали с нацистами"», — привел пример российский дипломат.

Лукьянцев отметил, что некоторые считают идеологию нацизма реализацией права на свободу выражения мнений. Запад хоть и говорит, что нацизм — это плохо, но такие заявления довольно редки. ЕС делает их вскользь.

Ранее KP.RU опубликовал слова президента России Владимира Путина о том, что Москва сделает все, чтобы нацизм и фашизм не подняли голову снова. Наша страна и народ никогда не забудет подвиг советских людей и Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.