МИД РФ: страны Запада оправдывали нацизм за закрытыми дверями ООН

Страны Запада оправдывали нацизм за закрытыми дверями ООН Фото: REUTERS.

Запад на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма делал шокирующие заявления в ее защиту. Об этом рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Дипломат сообщил, что переговоры по резолюциям в ООН проходят закрыто, поэтому он не может назвать страны, поддержавшие резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Однако суждения Запада шокируют россиян, добавил Лукьянцев.

«Одна из цитат, которые мы слышали: "Никого никогда нельзя осуждать за то, что в годы Второй мировой войны они сотрудничали с нацистами"», — привел пример российский дипломат.

Лукьянцев отметил, что некоторые считают идеологию нацизма реализацией права на свободу выражения мнений. Запад хоть и говорит, что нацизм — это плохо, но такие заявления довольно редки. ЕС делает их вскользь.

Ранее KP.RU опубликовал слова президента России Владимира Путина о том, что Москва сделает все, чтобы нацизм и фашизм не подняли голову снова. Наша страна и народ никогда не забудет подвиг советских людей и Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.