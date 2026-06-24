Закрытие «ВкусВилла» в Казахстане: когда сеть прекратит работу в стране Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский ретейлер «ВкусВилл» принял решение прекратить работу собственных розничных точек в Казахстане. Все четыре магазина сети будут закрыты уже с 9 августа, однако компания не уходит с рынка полностью, а меняет формат присутствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальных представителей торговой сети.

В компании подвели итоги двухлетней работы в республике и пришли к выводу, что текущую стратегию необходимо скорректировать. Представители ретейлера пояснили, что для дальнейшего развития проекта требовалось сформировать местный ассортимент товаров. Обеспечить его в полном объеме, при этом строго соблюдая внутренние технологические стандарты и требования к составу продукции, не удалось.

Несмотря на закрытие фирменных магазинов, продукция «ВкусВилла» останется доступной для казахстанцев. В ближайшее время компания начнет поставки в торговую точку «Доковил», расположенную в Караганде. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве и с другими местными розничными сетями.

Ранее появилась информация, что сеть одежды Gloria Jeans также планирует оптимизировать свое присутствие в регионах России. По сведениям источников на рынке недвижимости, этот бренд намерен закрыть от 150 до 200 магазинов с наименьшей прибылью.