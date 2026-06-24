В правительстве России рассказали, какие регионы нужно снабжать топливом в первую очередь

Новак поручил приоритетно снабжать топливом отдельные регионы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер России Александр Новак поручил обеспечить первоочередную поддержку топливом российских регионов, в которых доставка зависит от природных и сезонных факторов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о территориях со сложной схемой завоза, где устойчивость поставок особенно чувствительна к погодным условиям и другим ограничениям, способным повлиять на обеспечение потребителей.

Приоритетное снабжение таких регионов должно снизить риски перебоев и создать необходимый запас энергоресурсов в периоды повышенной нагрузки на транспортную инфраструктуру.

«Отраслевым компаниям и региональным властям необходимо на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений», - указано в публикации.

Напомним, что правительство РФ сейчас работает над обеспечением населения топливом. Недавно ГД приняла несколько поправок к Налоговому кодексу, которые ускорят поставки бензина на внутреннем рынке страны.