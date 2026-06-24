Дональд Трамп учредил «Совет мира», чтобы якобы помогать ООН Фото: REUTERS.

Заседание «Совета мира» по Газе пройдет на Кипре с 30 июня по 1 июля, сообщил англоязычный портал In-Cyprus со ссылкой на министра Константина Летимпиотиса.

"Могу сказать вам, что Совет мира был создан для реализации плана восстановления Газы в соответствии с резолюцией 2803 ООН, который Республика Кипр не только приветствовала, но и поддерживала с самого первого момента", — резюмировал министр Константин Летимпиотис.

На форуме выступят представители Совета мира, NCAG и офиса верховного представителя организации Николая Младенова. Некоторые участники запросили встречи с министром иностранных дел Кипра.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп учредил «Совет мира», чтобы якобы помогать ООН. Но по факту эта инициатива представителя Белого дома может похоронить идею «глобального Запада».