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НовостиОбщество24 июня 2026 13:35

Росфинмониторинг внес группу «Выход»* в реестр террористических организаций

Санкт-Петербургская группа «Выход»* внесена в перечень террористических и экстремистских организаций
Мария МАМАЕВА
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном сайте ведомства

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном сайте ведомства

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских организаций группу «Выход»*. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном сайте ведомства в среду, 24 июня.

«Санкт-Петербургская ЛГБТ**-инициативная группа «Выход»*», - говорится в материалах Росфинмониторинга.

Ранее KP.RU сообщал, что в реестр экстремистских и террористических организаций был внесен медиапроект «ОВД-Инфо»*. Также по решению подмосковного суда на территории России был заблокирован сайт «ОВД-Инфо»*. Информация медиапроекта была признана направленной на пропаганду терроризма и экстремизма.

* внесены в реестр организаций-иноагентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** движение признано экстремистским и запрещено в РФ