Лавров: ввод войск на Украину приведет к возникновению новой Берлинской стены Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения европейцев по Украине, предполагающие ввод на подконтрольную Киеву территорию стабилизационных войск, приведут к возникновению новой Берлинской стены. Об этом министр сказал на форуме «Примаковские чтения» 24 июня.

По словам министра, европейские инициативы предполагают заморозку ситуации и разделение территорий, что противоречит принципам долгосрочного мира. Он отметил, что такой сценарий не решит проблемы, а создаст новые линии разлома в Европе.

«Главное — ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы — суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что такой вариант категорически не устраивает Москву.

Ранее Сергей Лавров заявлял о том, что предлагаемые Европой гарантии безопасности Украине нацелены на сохранение «нацистского режима» в Киеве. Министр подчеркивал, что разговоры о срочной остановке конфликта и согласовании гарантий на деле означают поддержку действующего украинского руководства.