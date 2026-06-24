Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В реальном бою дух североатлантического единства исчезает. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках ПМЮФ.

«Когда дело доходит до реального боя, дух североатлантического единства быстро улетучивается», — рассказал российский политик.

Также он отметил, что конфликт в Иране показал, насколько реально готовы поддерживать страны НАТО друг друга. Также он подчеркнул, что в 2026 году человечество столкнулось с наиболее опасными вызовами относительно международного права.

Но несмотря на это, альянс продолжает бряцать оружием и выступать с нелепыми угрозами в отношении России. Политики НАТО, чтобы оправдать свои ошибки и огромные финансовые затраты, говорят о приближающемся конфликте с РФ, хотя Москва давно говорит, что подобные утверждения — чушь.