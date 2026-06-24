Медведев: чужие военные базы не дали странам Ближнего Востока никакой защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт на Ближнем Востоке показал, что размещенные на территории государств иностранные военные базы не дают им никакой защиты. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Обострение обстановки на Ближнем Востоке показало, что военные базы никак не помогают. Наоборот, делают их целями встречных военных атак», - подчеркнул Медведев.

Кроме того, он отметил, что в случае опасности персонал этих баз заботится лишь о поспешной эвакуации со всем своим имуществом.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждал, что американские военные базы в южной части Персидского залива могут быть выведены из строя.

Председатель комиссии по внутренним делам парламента Ирана Мохаммад Салех Джокар заявлял, что иранская инициатива по урегулированию рассматривается как "красная линия" в любых переговорах.