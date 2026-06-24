Медведев: Россия начала СВО, потому что ей не оставили другого выбора Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия начала проведение специальной военной операции, потому что ей не оставили другого выбора. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Реальная угроза агрессии со стороны режима Украины, ее спонсоров, а также фальсификация переговорного процесса <...> вынудили нас начать проведение специальной военной операции», - заявил Медведев на полях ПМЮФ-2026.

Как подчеркнул политик, Россия начала СВО, чтобы защитить миллионы граждан своей страны. Иного способа для этого, отметил Медведев, на тот момент не оставалось.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин сделал важное заявление о ходе спецоперации на Украине. Как отметил глава государства, российские бойцы сейчас заняты важнейшим делом, возвращая России исторически принадлежащие ей территории.