Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полномочия главаря киевского режима Владимира Зеленского истекли, лишая его иммунитета. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках ПМЮФ.

Он отметил, что киевский режим говорит о переговорах. Однако нужно вести диалог только с легитимными властями. Более того, Москва не видит смысла в том, чтобы разговаривать с вассалом, нужно говорить с сюзереном.

«Кресло президента президента оккупровал деятель, полномочия которого давно истекли, это личает его иммунитетов с точки зрения международного права», — резюмировал Медведев в рамках своего выступления.

Так Медведев прокомментировал возможность продолжения переговорного процесса по Украине. Однако именно Киев поставил эти переговоры на паузу.