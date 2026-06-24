МИД: Москва призывает страны, по ошибке участвующие в МУС, выходить из него Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские дипломаты публично призывают все государства, которые ошибочно состоят в Международном уголовном суде (МУС), покинуть эту организацию. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что эта позиция является открытой и доводится до сведения всех заинтересованных сторон.

«Мы не скрываем это, мы публично призываем все заинтересованные страны, которые по ошибке там участвуют в этом суде, из него выходить», — указал директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

При этом России удалось дать жесткий отпор попыткам использовать МУС в качестве инструмента для уголовного преследования отечественных политиков и общественных деятелей. Кроме того, Москва выдвинула предложение о создании альтернативной судебной инстанции.

Вопрос о реальной эффективности гаагского суда был поднят в ходе Второго семинара по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере. Андрей Данельян, заведующий кафедрой международного права Дипломатической академии МГИМО, предложил участникам задуматься о том, каких результатов МУС достиг за 24 года своего существования.