Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 июня 2026 14:06

Медведев: Молдавия и Армения превращаются в рассадник русофобии, как Украина

Медведев напомнил, что русофобия на Украине начала особенно проявляться с 2014 года
Семен ЗИМИН
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Фото: REUTERS.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев констатировал рост враждебных настроений по отношению к РФ сразу в нескольких государствах постсоветского пространства.

«Украина в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией», — указал политик во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Ранее Медведев отмечал, что особенно тревожным сигналом является нынешний курс руководства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. По убеждению зампреда Совбеза, глава армянского кабмина целенаправленно ведет свою страну по пути, уже пройденному киевским режимом.

Политик напомнил, что, находясь у власти, армянский премьер не сумел должным образом оценить многочисленные примеры братской помощи и всесторонней поддержки, которую Россия неизменно оказывала армянскому народу.