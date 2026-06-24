Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Фото: REUTERS.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев констатировал рост враждебных настроений по отношению к РФ сразу в нескольких государствах постсоветского пространства.

«Украина в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией», — указал политик во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Ранее Медведев отмечал, что особенно тревожным сигналом является нынешний курс руководства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. По убеждению зампреда Совбеза, глава армянского кабмина целенаправленно ведет свою страну по пути, уже пройденному киевским режимом.

Политик напомнил, что, находясь у власти, армянский премьер не сумел должным образом оценить многочисленные примеры братской помощи и всесторонней поддержки, которую Россия неизменно оказывала армянскому народу.