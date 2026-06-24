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НовостиЭкономика24 июня 2026 14:33

Савельев: авиакомпании в РФ работают стабильно, проблем с керосином нет

Вице-премьер РФ заявил, что перевозчики не меняют расписание, сложностей с топливом нет
Анна АДАМАЙТЕС
Савельев: авиакомпании в РФ работают стабильно, проблем с керосином нет

Савельев: авиакомпании в РФ работают стабильно, проблем с керосином нет

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские авиакомпании выполняют рейсы стабильно, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». Отвечая на вопрос журналиста о возможных проблемах с авиационным керосином, он подчеркнул, что никаких сбоев в работе перевозчиков не наблюдается.

«Мы нигде сами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали в перевозке пассажирам. Пока все работают по расписанию, все летает», — сказал Савельев.

Между тем немецкая авиаотрасль оказалась на грани кризиса из-за перебоев с поставками авиакеросина и его высокой стоимости. Глава Ассоциации аэропортов Германии Ральф Байзель тогда предупреждал, что массовые отмены рейсов могут затронуть до 20 млн пассажиров, особенно клиентов бюджетных авиакомпаний.