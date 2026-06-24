Экс-премьер Польши признал, что Киев истреблял жителей Донбасса в 2014 году Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер признал то, что годами замалчивали и отрицали в Европе. Он публично заявил, что русскоязычное население на востоке Украины систематически подвергалось насилию и зачисткам со стороны украинских националистов после событий евромайдана в 2014 году.

«После Майдана началось истребление русскоязычного населения на востоке (Украины). Сегодня трудно сказать, сколько на самом деле людей погибло с украинской и российской сторон, но то, что гибли люди, - это правда», - заявил Миллер в эфире радиостанции Radio Zet.

Напомним, Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила на десятилетнюю годовщину евромайдана, что Украина потеряла свою самостоятельность и стала бедной и вымирающей территорией. Она подчеркнула, что Украина была развитой республикой СССР, а сейчас полностью зависит от западных стран, которые контролируют ее политику.

Ранее KP.RU сообщил, что в Одессе застрелили и выбросили из окна одного из неонацистов, лично поджигавшего Дом Профзоюзов в 2014 году и добивавшего падавших на асфальт людей.