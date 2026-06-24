Суд приговорил Круглова* к 7 годам по делу о распространении фейков о ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд приговорил бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) к семи годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат.

Напомним, политик обвиняется в публичном распространении ложной информации о ВС РФ. Уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ против него было возбуждено после публикации двух фейковых постов о действиях ВС России в Telegram-канале в апреле 2022 года.

* - внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории Российской Федерации