Путин: Российская авиатехника превзошла западные аналоги при импортозамещении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская авиатехника превзошла по многим позициям западные аналоги в ходе импортозамещения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«По ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает иностранные и западные показатели», - сообщил президент в ходе совещания по развитию отечественной авиации.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона была вынуждена полностью заместить всю зарубежную авиационную технику, и стране это удалось. Путин также призвал авиационную отрасль в России делать все быстрее и масштабнее.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники. Президент посетил Жуковский, где состоялась экскурсия. Также у Путина запланировано совещание по развитию авиации.