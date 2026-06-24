«Способствует миру и безопасности»: Швейцария ввела санкции против Тимати

Швейцария внесла Тимати в санкционные списки Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Швейцария помпезно объявила о введении санкций против... российского певца Тимати (он же Тимур Юнусов), узнал KP.RU при помощи сервиса Rusprofile. При этом обосновав их максимально противоречащей самой себе формулировкой, которая сводит на нет любые утверждения о якобы демократичности и «свободе». Дескать, они таким образом заботятся о «соблюдении прав человека, мире и безопасности».

«Швейцария вводит санкции, направленные на обеспечение соблюдения международного права, в частности, прав человека. Тем самым она способствует миру и безопасности», - говорится на сайте Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Таким образом, Тимати, по мнению швейцарских властей, видимо, не человек. Раз с целью «обеспечения прав человека» против него вводятся санкции. Впрочем, Швейцария тут не одинока - против певца ранее уже ввели санкции сам Евросоюз, Канада, Франция и Бельгия.

Тимур Юнусов - учредитель компаний «Арена», «СВ», «Ракета Инвест», «Никитская 24», «Ракета Лимитед» и индивидуальный предприниматель. В 2025 году выручка составила 2,7 млрд рублей, прибыль - 38 млн рублей.

Причина для санкций не озвучивается, однако, вероятно, дело в том, что Тимати регулярно помогает финансово российской армии, запускает тематические проекты в поддержку ВС РФ и милитари-бренды.

Ранее KP.RU сообщил, что сам Тимати спокойно отреагировал на санкции Евросоюза, введенные в апреле 2026 года, заявив, что ему все равно.