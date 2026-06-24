Медведев рассказал, в чем уникальность Трампа

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ, назвал уникальной ситуацию, когда президент США Дональд Трамп владеет социальной сетью. Об этом российский политик рассказал, выступая на ПМЮФ.

"Мы сейчас находимся в уникальной ситуации, когда, допустим, Соединенные Штаты, как субъект международного права, возглавляет президент, который является владельцем социальной сети Truth, то есть он, по сути, выступает в двух лицах", — так Медведев прокомментировал, в чем на самом деле уникальность Трампа. Также он подчеркнул, что россиянам нельзя зарегистрироваться в этой соцсети.

Ранее KP.RU рассказал, как Медведев прокомментировал политику Трампа за последние несколько месяцев. Российский политик уверен, что Трамп хочет войти в историю, но не просто как президент США, а как настоящий миротворец.