Останки найденного под Калининградом летчика Ил-2 передали родственникам Фото: правительство Калининградской области

Останки члена экипажа советского штурмовика Ил-2 Александра Машковцева, найденные в Калининградской области, переданы родственникам. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, пишет «КП-Калининград».

Он пытался спасти самолет после попадания зенитки, но тот потерял управление и вошел в штопор. Экипаж, включая Машковцева и стрелка Павла Михеева, погиб. Они считались пропавшими без вести до этого времени. В Кировской области найдены родственники героя, которым передали останки летчика и его награды.

Губернатор Беспрозванных на церемонии отметил, что благодаря подвигу Александра Ивановича Машковцева была завоевана Калининградская область в годы Великой Отечественной войны. Чиновник отметил, что теперь останки героя наконец-то упокоятся на его малой родине.

Ранее KP.RU сообщил, что останки советского летчика были найдены в Тверской области. Волонтеры смогли установить, как именно погиб боец Красной Армии. Отмечается, что он участвовал в неравном сражении, против него и его товарищей выступили 18 фашистских самолетов.