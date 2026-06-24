Медведев назвал русский язык богатым для разговора с теми, кто тебя не понимает. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что русский язык достаточно богат для того, чтобы разговаривать с теми, кто тебя не понимает. Об этом политик высказался в беседе с журналистами на полях ПМЮФ-2026.

«Когда тебя не понимают, надо разговаривать на русском языке. Он очень богатый», - заявил Медведев, комментируя вопрос о том, как говорить с теми, кто не хочет тебя слышать.

Ранее KP.RU сообщал, что помощник президента России Владимир Мединский рассказал о работе Дмитрия Медведева над учебником по обществознанию для 9-11 классов. Он подчеркнул, что зампред Совбеза РФ «лично своей рукой» вносит все корректировки в текст учебного издания.

Мединский также назвал Медведева «блестящим главным редактором и правоведом». Помощник президента отметил, что обновление учебника проходит без резких шагов.