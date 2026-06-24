Алексей Дюмин: нацплан по внедрению ИИ должен стать рабочим инструментом. Фото: пресс-служба

На заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» обсудили разработку нацплана по внедрению ИИ и показатели эффективности его использования. В мероприятии приняли участие помощник президента Алексей Дюмин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Минцифры Максут Шадаев и представители регионов.

Дюмин отметил, что комиссия совместно с Минцифры проанализировала региональные ИИ-практики. Он подчеркнул, что их необходимо тиражировать на другие регионы, это позволит сэкономить время и средства, а также ускорить решение вопросов, волнующих жителей.

Алексей Дюмин Фото: предоставлено пресс-службой.

При определении показателей, по его словам, нужно учитывать цифровую зрелость и бюджетные возможности субъектов, а нацплан должен стать реалистичным инструментом для выполнения задач президента.

Григоренко сообщил, что выручка ИТ-отрасли в 2025 году выросла на 14%, а экспорт решений — на 20%. В этом году перешли к системному внедрению ИИ, установили целевые показатели и запустили мониторинг. Правительство разработало законопроект, вводящий понятие ИИ и стимулирующий отечественные разработки, скоро его внесут в Госдуму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев Фото: предоставлено пресс-службой.

«Во главе угла стоит эффективность. Мы аккуратно, но настойчиво внедряем ИИ-продукты», — отметил Воробьев. В Подмосковье ИИ уже используют для чтения рентгеновских снимков, в транспорте и образовании. Технологию применяют там, где есть польза для людей и возможность экономии бюджета.

Ранее KP.RU рассказывал, что такое искусственный интеллект и как он работает. ИИ — это компьютерная программа, которая анализирует данные и делает выводы, а нейросети, являющиеся одним из видов ИИ, проектируются по принципу работы человеческого мозга и способны адаптироваться к новым условиям.